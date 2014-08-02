Львовские десантники уничтожили колонну террористов, двигавшуюся в Луганск

В Луганской области львовские десантники 80-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили колонну террористов, двигавшуюся со стороны города Суходольск в Луганск.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

По его словам, информация получена непосредственно с мест события членами его общественной организации, а также от украинских военных.

«Ночью 1 августа 80-я отдельная аэромобильная бригада львовских десантников, обороняющая Луганский аэропорт, благодаря разведданным, полученным от информгруппы «Права справа», вновь уничтожила большую колонну боевиков, следовавшую от г. Суходольска до г. Луганска», - рассказал Снегирев.

Он отметил, что украинские военные устроили засаду, и в результате удачно проведенной операции уничтожили 7 танков противника, 5 БТРов, 3 установки «Град» и около 7 машин с боезапасом. «Потери боевиков также составили около 120-150 человек»,- добавил Снегирев.

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Он также сообщил, что по информации источников, близких к самопровозглашенной «Луганской народной республики», «в контрразведке «ЛНР» не ожидали, что украинские военные каким-то образом получат точные данные о времени и маршруте прохождения колонн боевиков».

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