Российский солдат рассказал, как его готовили к "защите русскоязычных граждан в Украине"

Балабанов рассказал, что он покинул место службы в знак протеста против агрессии России в отношении соседнего государства. Российский солдат добрался в Украину в июле с.г. с намерением просить политическое убежище. Бывший рядовой российской армии рассказал, что его воинская часть была переброшена в Ростовскую область вблизи границы с Украиной в мае с.г. Каждый день командиры убеждали армейцев, что их готовят к защите русскоязычных граждан в Украине.

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Часть постоянно доукомплектовывалась профессиональными военными из числа спецназовцев ГРУ РФ и выходцами из Северного Кавказа, которые нелегально переправлялись на восток Украины. На украинскую территорию для поддержки террористов перебрасывалась бронированная военная техника с подготовленными российскими боевыми экипажами.

«Я принял решение не принимать участия в братоубийственной войне и перешел на сторону Украины. Это мой протест против политики руководства России», – объясняет Балабанов.

Это уже не первый случай перехода российских военных на сторону Украины. На днях свое желание служить на стороне украинских войск в зоне АТО выразил офицер ФСБ РФ – Илья Богданов.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ оказывают военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».