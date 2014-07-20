Ночью боевики «ДНР» доставили назад в Торез все похищенные тела пассажиров Боинга - советник Таруты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник председателя Донецкой областной государственной администрации Константин Батозский.

Читайте такжеНикто из родственников погибших в Боинге еще не прибыл в Киев - Гройсман«Для транспортировки жертв был отправлен специальный поезд, состоящий из вагонов-рефрижераторов. Он находится на станции Торез. Ночью боевики «ДНР» доставили назад в Торез все тела, которые они выкрали накануне в Донецке. В чем был смысл этого маневра – неясно», - написал советник губернатора.

Он уточнил, что сейчас в этом поезде находятся 219 тел и 8 фрагментов погибших, и поезд должен выехать в направлении Харькова.