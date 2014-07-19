Боевики до сих пор не пустили на место падения «Боинга» международных экспертов - Гройсман

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня во время встречи в Кабинете министров Украины с послами стран, чьи граждане погибли вследствие этого террористического акта, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Он отметил, что правительство призывает «все мировое сообщество объединить усилия для создания безопасных условий на территории падения сбитого террористами пассажирского самолета и возможности непосредственно на месте работать экспертам разных стран для всестороннего и объективного расследования теракта».

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По словам Гройсмана, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию обстоятельств катастрофы в Донецкой области самолета Boeing-777 ”Малайзийских авиалиний”, «нас умышленно не допускают и блокируют любые наши действия для того, чтобы скрыть и уничтожить доказательства преступления террористов».

«Есть информация, что вчера короткое время на месте работали представители ОБСЕ и специалисты национального бюро расследований, однако предупредительными выстрелами в воздух террористы заставили их покинуть территорию», - сказал Гройсман. Он также добавил, что на месте работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые выполняют поисковые операции под дулами автоматов боевиков.

Вице-премьер также сообщил, что вчера с места падения сбитого самолета террористы вывезли, по разным данным, от 34 до 37 тел погибших людей в Донецк, где проводится их экспертиза под полным контролем боевиков.

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Гройсман заверил послов, что Украина будет делать все возможное для обеспечения прозрачности расследования этого террористического акта вместе с представителями международного сообщества.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на рейсе находились 192 гражданина Нидерландов. Кроме того, во время катастрофы на борту самолета находились 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и 2 младенцев. Также в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец.

В опубликованном списке значатся 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритания и Южная Африка).

Среди пассажиров были также 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.