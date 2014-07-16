В Беларуси задержали депутата, который в составе делегации ехал к Савченко
Народный депутат Украины Александр Бригинец задержан в аэропорту города Минск.
Об этом сообщает Фонд "Открытый Диалог".
Сейчас политик находится под охраной в транзитной зоне аэропорта.
"Мне сообщили, что я являюсь персоной нон-грата в Беларуси. Это, для меня странно, ведь я всегда поддерживал эту страну и разделял оценки ситуации ее руководством. Это может свидетельствовать лишь об одном - независимой белорусской политики не существует, она целиком базируется на требованиях "старшего брата", - цитирует Фонд слова народного депутата.
"Сейчас меня закрыли в комнате еще с одним мужчиной, гражданином Грузии. Фотографировать, как и покинуть комнату запрещает капитан пограничной службы, который стоит на входе. Я буду требовать разъяснений и письменных инструкций относительно запрета и на фотографирование, и на въезд в эту страну", - заявил Бригинец.
На своей странице в Фейсбук депутат подтвердил, что его задержали в Беларуси и при этом не объяснили причин.
"Арестовать нардепа соседней страны, который передвигался по дипломатическому паспорту и, соответственно, имеет дипломатический иммунитет - это невиданное хамство", - написал нардеп.
По словам Бригинца, письменного распоряжения о его задержании нет.
"Капитан Щерба предоставить мне какие-либо документы или распоряжения, которые запрещают мне передвигаться по транзитной зоне не смог. Более того, он сообщил, что это устное указание кого-то из руководства", - написал политик.
Бригинец направлялся из Киева в Москву в составе официальной делегации парламентариев и правозащитников.
В состав делегации, с украинской стороны, входят также народные депутаты Оксана Продан и Олег Осуховский, представители Фонда "Открытый Диалог", ОО "Центр гражданских свобод", ОО "Центр информации о правах человека", украинские журналисты.
С польской стороны - парламентарии Томаш Маковский и Малгожата Госиевска.
Делегация была сформирована по инициативе Фонда "Открытый Диалог" и при содействии Министерства иностранных дел Украины с целью наблюдения за процессом над летчицей Надеждой Савченко.
Программой визита запланировано общение с адвокатами Надежды, правозащитниками, посещение Надежды Савченко в СИЗО города Воронеж.
Фонд "Открытый Диалог" связался с МИД и сообщил им об этой ситуации.