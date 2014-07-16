В Беларуси задержали депутата, который в составе делегации ехал к Савченко

Об этом сообщает Фонд "Открытый Диалог".

Сейчас политик находится под охраной в транзитной зоне аэропорта.

"Мне сообщили, что я являюсь персоной нон-грата в Беларуси. Это, для меня странно, ведь я всегда поддерживал эту страну и разделял оценки ситуации ее руководством. Это может свидетельствовать лишь об одном - независимой белорусской политики не существует, она целиком базируется на требованиях "старшего брата", - цитирует Фонд слова народного депутата.

"Сейчас меня закрыли в комнате еще с одним мужчиной, гражданином Грузии. Фотографировать, как и покинуть комнату запрещает капитан пограничной службы, который стоит на входе. Я буду требовать разъяснений и письменных инструкций относительно запрета и на фотографирование, и на въезд в эту страну", - заявил Бригинец.

На своей странице в Фейсбук депутат подтвердил, что его задержали в Беларуси и при этом не объяснили причин.

"Арестовать нардепа соседней страны, который передвигался по дипломатическому паспорту и, соответственно, имеет дипломатический иммунитет - это невиданное хамство", - написал нардеп.

Бригинец направлялся из Киева в Москву в составе официальной делегации парламентариев и правозащитников.

В состав делегации, с украинской стороны, входят также народные депутаты Оксана Продан и Олег Осуховский, представители Фонда "Открытый Диалог", ОО "Центр гражданских свобод", ОО "Центр информации о правах человека", украинские журналисты.

С польской стороны - парламентарии Томаш Маковский и Малгожата Госиевска.

Делегация была сформирована по инициативе Фонда "Открытый Диалог" и при содействии Министерства иностранных дел Украины с целью наблюдения за процессом над летчицей Надеждой Савченко.

Программой визита запланировано общение с адвокатами Надежды, правозащитниками, посещение Надежды Савченко в СИЗО города Воронеж.

Фонд "Открытый Диалог" связался с МИД и сообщил им об этой ситуации.