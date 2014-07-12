Российские войска зашли вглубь украинской территории на три километра - СНБО
23:37, 12 июля 2014Политика
0 0
На три километра вглубь украинской территории на Луганщине зашли российские войска, и устроили там засаду, сообщили в СНБО.
Фото : Александр Клименко
В СНБО подозревают, что агрессоры таким образом пытались создать коридор, чтобы провести технику и наемников на территорию Украины, сообщает 5 канал.
Как сообщал УНИАН, сегодня днем на российско-украинской границе, недалеко от села Геевка Станично-Луганского района обнаружено скопление российских войск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter