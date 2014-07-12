Российские войска зашли вглубь украинской территории на три километра - СНБО

В СНБО подозревают, что агрессоры таким образом пытались создать коридор, чтобы провести технику и наемников на территорию Украины, сообщает 5 канал.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем на российско-украинской границе, недалеко от села Геевка Станично-Луганского района обнаружено скопление российских войск.