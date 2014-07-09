На блокпосту под Луганском террористы убили двух военных, ранен журналист «Интера»
17:48, 09 июля 2014Политика
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Возле Луганска во время минометного обстрела блокпоста погибли двое военнослужащих, получил ранение журналист телеканала «Интер».
Погибли двое военных, получил ранение журналист "Интера" / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель информационного центра АТО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
«Сегодня неподалеку Луганска во время минометного обстрела по блокпосту погибли двое украинских военнослужащих», - отметил он.
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«Также там получил тяжелую травму журналист телеканала «Интер» Роман Бочкала, там он делал репортаж с места событий. Журналиста доставили вертолетом в Харьковский военный госпиталь, где оказали необходимую помощь. В настоящее время его состояние удовлетворительное», - прибавил Лысенко.
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