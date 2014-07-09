На блокпосту под Луганском террористы убили двух военных, ранен журналист «Интера»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель информационного центра АТО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня неподалеку Луганска во время минометного обстрела по блокпосту погибли двое украинских военнослужащих», - отметил он.

Читайте такжеНа Луганщине террористы обстреляли пограничников

«Также там получил тяжелую травму журналист телеканала «Интер» Роман Бочкала, там он делал репортаж с места событий. Журналиста доставили вертолетом в Харьковский военный госпиталь, где оказали необходимую помощь. В настоящее время его состояние удовлетворительное», - прибавил Лысенко.