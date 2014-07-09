На блокпосту под Луганском террористы убили двух военных, ранен журналист «Интера»

17:48, 09 июля 2014
Политика
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Возле Луганска во время минометного обстрела блокпоста погибли двое военнослужащих, получил ранение журналист телеканала «Интер».

Погибли двое военных, получил ранение журналист

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель информационного центра АТО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня неподалеку Луганска во время минометного обстрела по блокпосту погибли двое украинских военнослужащих», - отметил он.

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«Также там получил тяжелую травму журналист телеканала «Интер» Роман Бочкала, там он делал репортаж с места событий. Журналиста доставили вертолетом в Харьковский военный госпиталь, где оказали необходимую помощь. В настоящее время его состояние удовлетворительное», - прибавил Лысенко.

публикацияРомана Бочкалы.
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