Порошенко держит на контроле каждый случай похищения украинцев Россией - АП о Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый.

Он отметил, что похищение Савченко является не единственным фактом вывоза граждан Украины на территорию России. "Это абсолютно неприемлемая ситуация... Мы этого абсолютно не воспринимаем и будем делать очень серьезные шаги, в том числе с поддержкой международного сообщества", - подчеркнул Чалый.

По его словам, эти случаи выходят за все правовые рамки и, возможно, является свидетельством того, что кто-то не хочет мирного урегулирования ситуации.

Читайте такжеХельсинский союз подал в Европейский суд на Россию за похищения и пытки людей"Я не могу раскрывать всех моментов, каким образом президент Украины влияет на эту ситуацию. В некоторых случаях, когда идет серьезный переговорный процесс, то это афишируют не сразу, но эти вопросы в отношении каждого человека находятся на контроле у президента", - сказал Чалый.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО. По данным СМИ, она находится в следственном изоляторе в российском Воронеже.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а во время проверки документов в одном из населенных пунктов была задержана. Выяснилось, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов.