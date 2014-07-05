Террористы «ДНР» покинули Краматорск - СМИ

Как сообщили агентству в штабе террористов, колонна в составе нескольких десятков бронетранспортеров, автобусов и грузовиков направляется в сторону городов Донецкой области, остающихся под контролем боевиков, - Донецка, Горловки и других, сообщает РИА «Новости».

"Краматорск расположен неудачно, и его неудобно было оборонять. У нас там практически не было укрепленных позиций. Поэтому командование приняло решение оставить город", - сообщил собеседник агентства.Читайте такжеТурчинов назвал освобождение Славянска переломным моментом в борьбе с российскими террористами

По его словам, и в Славянске, и в Краматорске остаются небольшие гарнизоны «ополченцев», готовые вступить в бой с силовиками.

По данным от жителей Славянска, сейчас в городе украинские силовики ведут проверку документов у местных жителей, всех подозрительных задерживают.

Жители Донецка отмечают появление на улицах большого количества военной техники, а также "загорелых бородатых мужчин с татуировками, одетых в гражданскую одежду". Прибывшие из Славянска боевики располагаются в зданиях войсковых частей, милиции, отделах СБУ, здании бывшей областной госадминистрации, ранее занятых представителями «ДНР».

Как сообщал УНИАН, украинские силовики сегодня выбили террористов из Славянска, который был захвачен в середине апреля.Читайте такжеНад Славянском поднят флаг Украины, силовики возобновляют жизнь города (фото)

Очевидцы сообщали, что боевики из Славянска прибыли в Краматорск, а позже – Донецк.

Вечером в Донецком горсовете сообщили, что часть прибывших в Донецк из Славянска и Краматорска боевиков разместилась в ранее захваченных государственных зданиях, часть покинула город.