До 30 июня Евросоюз ожидает конкретных действий по решению кризиса в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах Совета ЕС, принятых на саммите.

«Европейский совет напоминает, что Европейская комиссия, Внешняя служба ЕС и государства-члены проводят подготовительные работы по поводу возможных адресных мер, соответствующий запрос о которых был сделан в марте, с тем, чтобы можно было осуществить дальнейшие шаги в случае, когда этого потребуют события в восточной Украине. В связи с этим Совет ожидает, что до 30 июня будут предприняты следующие шаги: будет достигнуто соглашение по версификационному механизму ОБСЕ о прекращении огня и эффективному контролю за границей», - сказано в выводах.

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Среди других мер также говорится о возвращении Украине трех пропускных пунктов на границе - «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск», освобождение заложников, начало переговоров по имплементации мирного плана президента Украины Петра Порошенко.

Совет ЕС также подтверждает политику непризнания аннексии Россией Крыма и «приветствует работу, проделанную Еврокомиссией в целях осуществления этой политики и решение запретить импорт товаров из Крыма и Севастополя, не имеющих украинского сертификата».