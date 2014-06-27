Под Славянском украинские военные отбили атаку террористов, погиб один солдат

Об этом сообщает Цензор.Нет, ссылаясь на свои источники в штабе Нацгвардии.

Как стало известно, группа до 8 российских танков, БМД и БТР совершила нападение на 1-й блок-пост. Противник открыл массированный огонь по позициям украинских воинов, под прикрытием которого одна из бронемашин протаранила баррикаду. Наши бойцы рассредоточились.

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Один из кадровых офицеров 1-го батальона поразил российский танк выстрелом из РПГ-22. Атака террористов отбита. Ожесточенная перестрелка под Славянском продолжается.

Источник подтвердил гибель одного из украинских военнослужащих. По сообщению пресс-службы Национальной гвардии, двое бойцов ранены. Потери террористов пока неизвестны.

Ранее, Арсен Аваков на своей странице в Facebook проинформировал, что наши бойцы сумели взорвать танк террористов.