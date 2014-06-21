Только каждый пятый боец "Прикарпатье" имеет бронежилет

Бойцы батальона территориальной обороны "Прикарпатье" наконец-то получили самую необходимую в бою первоочередную экипировку.

Правда, не все: бронежилет пока имеет лишь каждый пятый военнослужащий, сообщает спецкор 2+2.

Мужчин уже должны бы отправить на передовую, но родные бойцов полторы недели назад фактически заблокировали расположение и добились, чтобы "командировку" отложили по крайней мере до тех пор, пока добровольцев не обеспечат средствами защиты. Полсотни бронежилетов добровольцы получили от Министерства обороны, еще 25 - от неравнодушных людей.

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Внешне спецамуниция разная, но защищает, уверяют военные чиновники, одинаково хорошо. Этих 75 бронежилетов хватит лишь каждому пятому бойцу батальона "Прикарпатье". Впрочем, ребята уже договорились, как будут делить амуницию, если их отправят в зону боевых действий.

Прежде всего они будут нужны на передовой, на блокпостах. А те, кто в лагере, будут передавать свои бронежилеты на передовую.