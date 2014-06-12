МИД Украины не прорабатывал встречу Порошенко и Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, отвечая на вопрос, планируется ли встреча двух президентов.

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“По встрече президентов (России и Украины - УНИАН), пока мы эту встречу не прорабатывали. Вопрос продолжения работы контактной группы, в которую с украинской стороны входит посол Павел Климкин, а с российской стороны входит посол Михаил Зурабов, может рассматриваться после того, когда мы получим ответ от российской стороны на уже наработанные предложения”, - заявил он.

Дещица отметил, что предложения были наработаны вчера, «господин Зурабов сейчас в Москве, и мы ждем от него или от российской стороны ответа, его возвращения и продолжения этих переговоров». Также глава МИД сказал, что «эти предложения - это уже общий документ и мы надеемся, что Россия также станет частью этого плана по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины». МИД Украины ожидает в ближайшие дни ответа от российской стороны.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в инаугурационной речи изложил свой мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе. План предусматривает разоружение всех, кто незаконно взял в руки оружие, амнистию, обеспечение коридора для отхода российских наемников и широкий мирный диалог, а также досрочные местные выборы на Донбассе и пакет экономических реформ.