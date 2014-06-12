В Лисичанском горсовете говорят, что независимости в городе никто не провозглашал

Как Винник сообщила корреспонденту УНИАН, информация о создании еще одной независимой республики на территории области является дезинформацией.

«Это чушь. Такие вопросы в городе не рассматривались. Это дезинформация», - подчеркнула секретарь горсовета.

Читайте такжеВ Лисичанске боевики размещают снайперов на крышахОна сказала, что к ней поступает множество звонков с вопросом о создании «Лисичанской народной республики», но о ее создании нет и мысли.

Как сообщал УНИАН, в Лисичанске Луганской области две группы террористов, которые ранее представляли так называемую ”Луганске народную республику”, якобы не поделили власть.

”Возник конфликт, в результате местные бандиты выгнали заезжую братву из Луганска. Победители долго не советовались и в тот же день приняли решение провозгласить Лисичанскую народную республику”, - пишет издание InfoResist.