В Лисичанском горсовете говорят, что независимости в городе никто не провозглашал
Секретарь Лисичанского городского совета Луганской области Татьяна Винник отрицает информацию о создании самостоятельной ”Лисичанской народной республики”.
Как Винник сообщила корреспонденту УНИАН, информация о создании еще одной независимой республики на территории области является дезинформацией.
«Это чушь. Такие вопросы в городе не рассматривались. Это дезинформация», - подчеркнула секретарь горсовета.
Читайте такжеВ Лисичанске боевики размещают снайперов на крышахОна сказала, что к ней поступает множество звонков с вопросом о создании «Лисичанской народной республики», но о ее создании нет и мысли.
Как сообщал УНИАН, в Лисичанске Луганской области две группы террористов, которые ранее представляли так называемую ”Луганске народную республику”, якобы не поделили власть.
”Возник конфликт, в результате местные бандиты выгнали заезжую братву из Луганска. Победители долго не советовались и в тот же день приняли решение провозгласить Лисичанскую народную республику”, - пишет издание InfoResist.