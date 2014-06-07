В центре Донецка застрелили помощника лидера террористов Пушилина - СМИ (фото)

Как сообщает Новости Донбасса в Twitter, был расстрелян Максим Петрухин. Предварительная версия — внутренние разборки.

В центре Донецка застрелили помошника лидера терористов Максима Пушилина Максима Петрухина.Версия: внетренние разбрки pic.twitter.com/gRurDBtJlt — Новости Донбасса (@novostidnua) June 7, 2014

По информации РБК-Украина, было покушение на лидера террористов Дениса Пушилина, который себя называет председателем "Верховного совета" "ДНР". По словам корреспондента агентства, Пушилин не пострадал, а его помощник Петухин был убит.

Покушение было совершено возле ресторана "Миллениум" на бульваре Пушкина, который находится неподалеку от здания Донецкой областной государственной администрации. По словам очевидцев, Пушилин с помощником находились в автомобиле возле ресторана, когда из проезжающего мимо авто по ним было произведено порядка 15 выстрелов.