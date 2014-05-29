Последние фото генерала Кульчицкого, погибшего в сбитом боевиками вертолете
19:02, 29 мая 2014Политика
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Активист сообщества "Армия СОС" Юрий Касьянов, который находится на месте событий в Славянске, опубликовал в своем Facebook фото генерала Кульчицкого, который погиб в сбитом боевиками вертолете.
Как сообщал УНИАН, сегодня во Славянском около 12.30 в районе проведения АТО во время разгрузки продуктов питания на четвертый блокпост террористы сбили вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины, в результате чего погибли 12 человек, в том числе и генерал Кульчицкий.
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