СМИ: Террористы из "ДНР" и "ЛНР" объединились

Самопровозглашенные так называемые "Донецкая и Луганская народные республики" подписали "документ" об объединении в составе "единого государства "Новороссия"".

Как сообщает корреспондент «УРА-Информ.Донбасс», подписание "документа" прошло сегодня, 24 мая, в Донецке в гостинице "Шахтар Плаза" по окончанию съезда "народных представителей" Николаева, Одессы, Херсона, Днепропетровска, Донецка, Луганска, Запорожья.

Читайте такжеСамопровозглашенный «губернатор» Губарев создает свою партию

Как передает корреспондент, от имени Донетчины "документ об объединении" подписал Александр Бородай, считающий себя "премьер-министром" "ДНР", со стороны Луганщины – Алексей Карякин, считающий себя "председателем" "Республиканского собрания" "ЛНР".

Сам процесс подписания проходил в закрытом режиме, вход в комнату охраняли несколько автоматчиков. Зафиксировать "скрепление документа" подписями допустили только журналистов телеканала «Россия-24».