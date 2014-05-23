Бойцы батальона "Украина" освободили исполком Тореза от террористов - депутат

Как сообщал УНИАН, ранее командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» Семен Семенченко написал в Facebook, что батальон "Донбасс" попал в засаду и принял бой возле села Карловка. «Против батальона работают автоматчики, снайперы и РПГ. Есть раненые. Отойти не можем, потому что часть людей находится в окружении. Просим помощи воинских частей, находящихся поблизости», - подчеркнул он. Как прибавил Семенченко, к месту боя «подошел БТР сепаратистов, подтянулись крупнокалиберные пулеметы, забрасывают гранатами. В 15 км в сторону Красноармейска стоит украинский армейский блокпост с 4 БТРами. Дайте, суки, БТР! Мы не можем подойти к своим товарищам, работают снайперы. Все мои обращения по телефону к командованию армейских сил с просьбой направить подкрепление услышаны не были. 9 раненых вывезены в больницу».

В штабе антитеррористической операции уверили, что реагируют на обращение батальона "Донбасс", написал в Facebook руководитель центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Позже от Семенченко стало известно, что большинство бойцов батальона "Донбасс" вырвались из окружения террористов, однако ранено 50% личного состава.