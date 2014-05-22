Яценюк призвал срочно созвать заседание Совбеза ООН: Украина представит доказательства против РФ

Украинская власть призывает срочно созвать заседание Совета безопасности ООН по поводу ситуации в государстве.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время посещения военной части недалеко от Киева.

Читайте такжеПомощник Генсека доложил Совбезу ООН о ситуации с правами человека в Украине

“Мы обращаемся к нашим партнерам в Совете Безопасности ООН срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Мы представим доказательства того, что именно с российской стороны осуществляются попытки эскалации конфликта, кровопролития, захват украинских пограничных застав, безуспешных захватов и срыва президентских выборов”, - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что сегодня ночью террористы из России совершили уже четвертую попытку прорыва через государственную границу Украины.

“Именно со стороны Российской Федерации три «КамАЗа» в эскорте автомобиля “Нива” пытались прорвать государственную границу Украины. Украинские пограничники отбили попытку и немедленно призвали Федеральную пограничную службу России с соответствующим требованием обеспечить порядок с российской стороны.

Читайте такжеЯценюк отверг возможность переговоров с Россией в текущих условиях

Считаю, что заявления Российской Федерации об отводе войск от украинских границ являются блефом, поскольку даже если войска отходят, то при прямом содействии российской власти осуществляются прорывы государственной границы Украины вооруженными террористами, которых готовят на территории России”, - подчеркнул глава правительства.

Яценюк отметил, что правоохранительные органы и Служба безопасности Украины получили неопровержимые доказательства наличия в России на базе военных баз центров подготовки диверсантов и террористов, которые затем приезжают в Украину.