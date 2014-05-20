На Донбассе террористы используют оружие, захваченное РФ во время войны с Грузией - польские эксперты

Пророссийские сепаратисты, которые второй месяц терроризируют жителей нескольких городов на украинском Донбассе, используют оружие, захваченное Российской Федерацией во время войны с Грузией в 2008 году.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт по военной технике Тадеуш Врубель, комментируя опубликованное украинскими силовиками видео, на котором виден переносной ракетно-зенитный комплекс, часть которого создана польским производителем.

”Вероятно, это могут быть ПРЗК Grom, которые Польша продала официально Грузии и которые попали в руки России в 2008 году”, - сказал он, отметив, что российская армия хвасталась захватом этого оружия.

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Врубель также назвал ”неслучайным” то, что террористы используют захваченное в Грузии оружие в Украине.

Еще один неназванный польский эксперт назвал польскому порталу niezalezna.pl несомненным то, что это оружие, которое россияне захватили в Грузии.

”Это очевидная российская провокация и очередное доказательство того, что оружие для сепаратистов поставляется из России. Российская армия забрала несколько такого типа ПЗРК во время российско-грузинской войны 2008 года. Это единственная возможность, по которой Россия могла получить их”, - отметил он.

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Министерство обороны Польши отказалось прокомментировать УНИАН, каким образом польский ПЗРК мог оказаться в Украине, а представитель польского оборонного холдинга Polski Holding Obrony (PHO) назвала преждевременным утверждать, что обнаруженная украинскими силовиками техника была произведена в Польше.

”Пока не будем иметь больше информации - не можем подтвердить, что это наша продукция”, - сказала пресс-секретарь PHO Моника Конецко.

Она отметила, что поляки точно не поставляли Grom в Россию, поскольку россияне производят конкурентное этой установке собственное оружие, а также в Украину.

TVN24 отмечает, что обнародованные фото ПЗРК свидетельствуют, что это установка Grom E2, которую создали польские эксперты на базе советской ”Иглы”. Это подтверждают соответствующая маркировка и польские надписи.

В то же время журналисты обращают внимание на то, что пусковой механизм на нем, скорее всего, российского производства из-за надписи на русском языке на нем.

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Как сообщал УНИАН, на днях украинские силовики Краматорска задержали группу боевиков с ПЗРК, среди которых были два человека, которые представились российскими журналистами.

Ранее пророссийские сепаратисты, которые называют себя ”народным ополчением”, сбили несколько украинских военных вертолетов, в чем эксперты увидели подтверждение того, что в действительности за беспорядками на Донбассе стоят профессиональные российские диверсионные группы, а не обычные граждане.