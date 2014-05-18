Ночью украинские военные уничтожили до 100 террористов под Славянском - участник боя

"Итог сегодняшнего дня. Всю ночь сегодня по кирпичному заводу на окраине Славянска работала артиллерия и спецслужбы. Утром зашла разведка. По информации участника этого боя, потери среди террористов - до ста человек", - написал журналист Аркадий Бабченко.