Крымское Представительство Президента перенесут в Херсон

Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 16 мая 2014 № 865/2014-рп.

"С целью обеспечения восстановления деятельности Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым в условиях временной оккупации территории Автономной Республики Крым, в соответствии со статьей 112 Конституции Украины: Временно разместить Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым в городе Херсоне ", - говорится в сообщении.

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Также предписывается Фонду государственного имущества Украины, Херсонской областной государственной администрации способствовать Представительству Президента Украины в АРК в определении его размещения в городе Херсоне.

Государственному управлению делами предписывается принять в установленном порядке меры по решению вопросов материально-технического и финансового обеспечения деятельности Представительство Президента Украины в АРК.