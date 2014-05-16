Крымские татары готовы выйти на митинги, несмотря на запрет оккупационных властей - Чубаров

Крымские татары готовы выйти на акции 17-18 мая по случаю 70-летия депортации, несмотря на запрет нелегитимного председателя Совета министров Крыма Сергея Аксенова на проведение массовых мероприятий в регионе до 6 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров заявил журналистам сегодня вечером.

«Мы продолжили консультации с властью, но люди предупреждают, что они придут», - сказал Чубаров.

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Вместе с тем, по мнению глава Меджлиса, если, несмотря на запрет, массовые акции все-таки состоятся, то это может привести к трагическим последствиям для их участников, поскольку, как отметил Чубаров, уровень ксенофобии среди тех, кто сегодня управляет Крымом, значительно вырос.

Лидер Меджлиса заявил, что в пятницу и субботу продолжит консультации с представителями властей Крыма, а также правоохранителями, добавив, что в субботу днем пройдет заседание Меджлиса, а до этого запланирована встреча с омбудсменом России. После всех этих встреч, консультаций будет выработана позиция Меджлиса относительно действий на 17-18 мая.

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«23 года у нас не было никаких проблем с проведением акций... Для крымских татар 18 мая — это значительная частичка их я. Мы живем с горечью утраты о жертвах депортации 1944 года, с горечью утраты об умерших в ссылке», - сказал Чубаров.

Он отметил, что массовые мероприятия в Крыму проходили 1 и 9 Мая, хотя на юго-востоке Украины было также неспокойно, как и сегодня.

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Кроме того, Чубаров считает, что запрет на проведение акций до 6 июня обусловлен тем, что именно в этот день стартует традиционный для Крыма фестиваль «Великое русское слово».

Чубаров отметил, что президент России Владимир Путин ранее выдал указ о реабилитации людей, пострадавших в результате репрессий, в котором поручил правительству РФ оказывать содействие органам местной власти в Крыму по организации мероприятий к 70-летию депортации, и этот документ противоречит сегодняшнему «указу» Аксенова о запрете акций.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, нелегитимный глава правительства Крыма Аксенов до 6 июня запретил проведение на полуострове массовых мероприятий.

Об этом говорится в «указе» от 16 мая незаконной власти полуострова, скан-копия которого размещена на странице в Совета министров Крыма в Facebook.

Массовые события на территории Крыма ограничены в связи с "ситуацией на востоке Украины" и во избежание возможных провокаций и недопущения срыва курортного сезона на полуострове.

Ранее, 15 мая, пресс-служба МВД РФ по Республике Крым сообщила, что усилит меры безопасности 18 мая в Симферополе во время проведения митинга в память о жертвах депортации.

Справка УНИАН. 18 мая крымские татары отмечают начало сталинской депортации крымскотатарского народа в 1944 году. В этом году исполняется 70 лет трагедии, которую крымские татары считают геноцидом народа.