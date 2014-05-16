Интимные фото министра самопровозглашенной ЛНР нашли в соцсетях

13:21, 16 мая 2014
Политика
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Пользователи соцсетей нашли старую страницу Ирины Филатовой, "министра иностранных дел" (по другим данным министра культуры) самопровозглашенной Луганской народной республики. На странице были размещены интимные фотографии.

В Мережі знайшли інтимні фото

На фотоФилатова позирует в купальнике (иногда и без него), с сигаретами и шампанским на фоне донбасских пейзажей.

При этом, как замечает Сноб, на страницу с "компроматом", Ирина Филатова заходила более года назад (это видно по пустому полю в правом верхнем углу страницы), и видимо доступа у женщины к странице нет.

Однако новая страница Ирины Филатовой более консервативна.

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