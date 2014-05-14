Пограничники выпустили Болотова в Россию. Турчинов требует от СБУ объяснений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента после выступления народного депутата Украины Олега Ляшко по этому поводу.

Турчинов подчеркнул: “Я прошу секретариат оформить (речь идет о секретариате ВР - УНИАН) официальное поручение ГПУ, СБУ и Государственной пограничной службе дать официальные объяснения” относительно факта пересечения Болотовым государственной границы Украины. Сначала Турчинов отметил, что ответ должен быть дан в течение трех часов, но после того, как закрыл заседание парламента, отметил, что этот ответ должен быть завтра во время заседания ВР.

Ляшко на заседании парламента, ссылаясь на слова помощника председателя Государственной пограничной службы Сергея Астахова, сообщил, что самопровозглашенный “народный губернатор” так называемой «Луганской народной республики» Валерий Болотов официально выехал в Российскую Федерацию через пункт пропуска “Должанский”, поскольку со стороны правоохранительный органов к нему не было претензий.

Ляшко отметил: “Как человек, на руках которого кровь, убийства наших людей, раскол Украины, уехал через границу?”.

“Что это за антитеррористическая операция, что это за границы? Если он даже не через посадку лезет, а через официальный пункт”, - отметил депутат.

Ляшко подчеркнул: “Что происходит в нашей стране? Это профанация, это имитация, или это государственная измена? Я спрашиваю у руководителей правоохранительных органов”.

Он обратился к Турчинову немедленно по этому поводу собрать совещание и выяснить, “почему государственные изменники, убийцы” могут свободно выезжать за границу. Он подчеркнул необходимость освободить от должностей руководителей правоохранительных органов, которые допускают такие вещи.

Ляшко подчеркнул, что “это - саботаж, это имитация борьбы с сепаратизмом и преступностью. А в действительности, как мы видим, никакое АТО не проводится”.

Ранее украинские СМИ сообщали, что "народный губернатор" Валерий Болотов беспрепятственно пересек границу через пропускной пункт "Должанский".