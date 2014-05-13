В Минобороны утверждают, что в ВСУ служат дети высокопоставленных должностных лиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции.

Коваль не стал называть их фамилий, чтобы на них не начали охоту террористы, однако отметил, что таких людей в армии на сегодняшний день достаточно много: “Дети серьезных высокопоставленных должностных лиц находятся сейчас в армии. Иногда я узнаю об этом случайно. Вижу фамилию, а это оказывается сын того-то или того-то. Ну, молодцы. Фамилий называть не буду, чтобы за ними не открыли охоту. В большинстве своем у нас 99% - порядочные мужики”.