Россия ведет против Украины войну нового типа, к которой готовилась несколько лет — Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.

“Я думаю, что на это (подготовку к войне — УНИАН) ушел не один год. Те, кто готовил эту операцию, не надеялись, что Вооруженные силы Украины выполнят те задачи, которые они выполняют”, - сказал Коваль.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил России даже не скрывают, откуда они.Читайте такжеМинобороны: На Донетчине террористы используют оружие, завезенное из-за границы

“Они представляются, кем они являются. Когда было нападение на одну из наших баз, к нам подошли офицеры и сразу представились, что они из разведывательного полка, из 45-го разведывательного полка Воздушно-десантных войск. Они предложили нам сдаться и даже назвали свои фамилии. Возможно, сомнительной является достоверность фамилий, но то, что такой полк действительно существует, я даю вам гарантию на 200 процентов. Поэтому у меня есть все основания говорить то, что я говорю”, - отметил и.о. министра обороны.

Также Коваль заметил, что Россия ведет против Украины войну нового типа, таких войн в мире еще было.

“Военные ученые вам это подтвердят, что это война нового поколения, фактически, соседняя страна развязала против нас войну, отправив сюда специальные диверсионные отряды, которые не готовятся за один день. Спустя некоторое время мы узнаем, как появился тот же Гиркин, он же “Стрелок”. Он приезжал в Украину не один раз, принимал участие в реконструкциях многих битв Первой мировой войны и Великой Отечественной. Он завел здесь знакомых...”, - сказал и.о. министра обороны.Читайте такжеВ помощь военным, украинцы перечислили почти 120 млн грн

Также Коваль добавил, что украинские военные не могут начать полномасштабные военные действия, например, произвести военный марш, поскольку часть гражданского населения и часть правоохранителей на востоке государства фактически выступают на стороне врага.

“Был случай, когда сломалась наша машина, офицер и солдат-контрактник попросили помощи у милиции, а милиция привела сепаратистов, и наших людей арестовали. Военные привыкли, что люди видят в них защитников, но на территории боевых действий люди почему-то видят в нас врага, цепляют нам ярлыки, такие как и в Крыму. Я слышал лично: “Бандера, американец, фашист”, - сказал Коваль.

Кроме того, он добавил, что воевать с Россией непросто еще и потому, что на Украину напало государство, которое является одним из трех гарантов безопасности Украины.

“Такого еще в мировой практике не было. Мы ожидали, что Россия будет защищать нас, если какое-то другое государство будет зариться на нашу территорию”, - отметил Коваль.

Также Коваль подчеркнул, что украинские военные оказались в нестандартной ситуации, поскольку были готовы к отражению открытой агрессии противника, а столкнулись с другими реалиями, когда противник прячется за спинами гражданского населения.

“Война ведется не по правилам. Во многих случаях люди становятся своеобразным барьером перед сепаратистами. Например, как в Краматорске, когда нашу колонну окружили гражданские местные жители, а через 30 минут за их спинами стояли крепкие мужчины с ручными гранатометами российского производства”, - сказал министр.