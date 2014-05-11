На референдум за единство Донбасса с Украиной пришло уже полтора миллиона избирателей

По данным экзит-полов, около 70% граждан, принявших участие в плебисците, на вопрос «Вы за сохранение вашей территориальной громады в составе Украины и воссоединение с Днепропетровской областью?» ответили утвердительно.

Как подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Лысенко, по состоянию на 16.00 проголосовало почти полтора миллионов человек. Особенно активны жители граничащих с Днепропетровской областью районов – Добропольского, Красноармейского и Великоновоселковского.

"То, что число твердых сторонников единой и неделимой Украины увеличивается по мере приближения к Днепропетровщине, вполне объяснимо. Местное население собственными глазами видит, как спокойно и мирно живут соседи. И это – самая лучшая агитация за единство страны", - сказал Лысенко.

Читайте такжеНа референдум о присоединении Донбасса к Днепропетровщине пришли миллион избирателей - ЦИККрасноармейский активист Виктор Петренко считает, что в его родной город сепаратисты больше не сунутся.

"Некоторое время назад они пытались тут свить гнездо, дело чуть не закончилось кровью. После чего горожане поставили условие – убирайтесь или мы уберем вас сами. Пока у нас тихо", - рассказал он.

Также сепаратисты избегают севера Луганской области, включая Сватово, Марковку, Белокуракино, Новопсков и прилегающие к ним села.

Как сообщила в интервью Радио Свобода и.о. председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина, так называемый «референдум» о независимости «Луганской народной республики» в перечисленных населенных пунктах не проводится. Зато, по данным председателя Луганского окружкома Валентина Ткалича, там проводится территориальный опрос о сохранении Донбасса в составе Украины, являющийся законным, в отличие от сепаратистского «референдума».

Боевики из незаконных вооруженных формирований пытались преследовать участников законного референдума. Так, по словам председателя ЦИК Михаила Лысенко, 11 мая были зафиксированы попытки задержать машины, перевозившие мобильные урны, - в районе Горловки, Луганска и Пантелеймоновки. Но в целом референдум «За мир, порядок и единство с Украиной!» проходит успешно, и есть все основания ожидать, что большинство жителей Донбасса выскажутся за сохранение региона в рамках единой страны.