На Донбассе призывают к референдуму о присоединении Донецкой области к Днепропетровской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, распространенном комитетом.

«Учитывая усиление дестабилизации в Донецком регионе и неспособность донецких властей остановить откровенный разгул бандитизма и террора, уносящего сотни жизней наших земляков, Комитет патриотических сил Донбасса (КПСД) призывает депутатов местных советов и всех граждан Донецкой области поддержать инициативу о проведении референдума по присоединению территориально-административных единиц региона к стабильной и мирной Днепропетровской области», - сказано в заявлении.

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Отмечается, что в Мариуполе, Славянске, Краматорске, на дорогах области, заблокированных блок-постами террористов, идет война, жертвами этой войны, становятся не только политически активные патриоты Украины, но и предприниматели, журналисты, священники и простые граждане.

«Пророссийские силы, поддерживаемые организованными преступными группами, разграбили арсеналы с оружием и бесконтрольно роздали его маргинальным и криминальным элементам. На этом фоне и с их помощью происходит, по сути, рейдерский захват власти, криминальный переворот, основной целью которого является завладение чужой собственностью и установление контроля новоявленных «лидеров Донецкой народной республики» над денежными потоками региона», - подчеркнуто в заявлении.

В Комитете акцентируют, что, «к сожалению, донецкие элиты не способны или не хотят вернуть ситуацию в законное русло, восстановить порядок и стабильность, при этом мы имеем пример соседней Днепропетровской области, где власть полностью контролирует ситуацию, нет разгула преступности, своевременно выплачиваются зарплаты и пенсии».

В связи с этим КПСД призывает поддержать референдум о присоединении территориально-административных единиц Донецкой области к Днепропетровской области и объявляет, что «соответствующая работа по организации референдумов проведена нами в нескольких городах и районах области, которые должны стать катализаторами процесса возвращения украинской государственности, закона и порядка на территорию Донецкого региона».

«Призываем всех депутатов и активистов, начать такие же процессы в районах их проживания», - заключено в заявлении, подписанном всеми участниками Комитета.

Справка УНИАН. В Донецке русскоязычные патриоты Украины, которые представлены различными общественными и политическими организациями (входит 18 общественных организаций и региональных представительств 4 политических партий), объединились в Координационный комитет патриотических сил Донбасса. Созданный комитет принял свой Манифест, в котором определены цели создания комитета - предотвращение раскола страны, защиты Донецкого региона и недопущения втягивания его в гражданский и военный конфликты.

«Заявляя верность нашей Родине, Украине, мы берем на себя координацию патриотических сил в регионе и помощь властям в установлении стабильности, законности и предотвращении гражданского противостояния», - заявлено в подписанном Манифесте. Также в нем указаны основные цели комитета: «Мирный Донбасс; единая Украина; восстановление общественного порядка; гражданский диалог; сохранение и соблюдение прав и свобод граждан Донбасса».