В Донецкой области террористы тяжело ранили чемпиона мира по панкратиону

Среди пострадавших - мастер спорта Украины международного класса, член национальной сборной Украины по панкратиону, чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер Всемирных игр по единоборствам, многократный чемпион Украины Андрей Резник, который участвовал в боевых действиях на Донбассе.

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Получив тяжелые ранения, сейчас Андрей находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое. Врачи ведут борьбу за его жизнь, а друзья Андрея просят всех, кто может оказать посильную помощь, откликнуться, сообщает xsport.ua.

«Да, Андрей сейчас в тяжелом состоянии. Будучи спортсменом, он с достоинством и с честью проводил все свои поединки и всегда, когда выигрывал, в честь его побед звучал гимн, поднимался флаг Украины. В рядах бойцов специального подразделения при выполнении боевой задачи он проявил настоящее мужество фактически ценой своей жизни, защищая территориальную целостность страны и безопасность наших граждан. Руководство федерации и спортивного комитета сейчас предпринимает все меры, чтобы спасти его жизнь. И мы обращаемся ко всем неравнодушным оказать помощь в его лечении», - цитирует первого вице-президента федерации панкратиона Украины Александра Мандрыка телеканал «112».