В Доме профсоюзов в Одессе найдено 36 трупов - ГСЧС

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, в 5-этажном здании Одесской областной федерации профсоюзов, по адресу Куликово поле, 1 в результате столкновений конфликтующих сторон, во время которых применялись бутылки зажигательной смесью, возник пожар.

«Пожар возник на 2-м и 3-м этажах административного здания. По повышенным номером вызова к месту пожара были направлены 13 единиц пожарно-спасательной техники и 51 спасатель. Оперативному подъезду пожарной техники к месту пожара мешала большое количество конфликтующих людей», - сообщили в отделе.

Читайте такжеВ Одессе объявлен 3-дневный траурВ отделе добавили, что на месте пожара был создан штаб под руководством начальника областного управления ГСЧС в Одесской области Владимира Боделана. Во время тушения пожара из здания самостоятельно эвакуировались 210 человек, еще 120 человек были спасены сотрудниками ГСЧС с помощью специальной техники, а также выведены и вынесены из задымленных помещений звеньями газодымозащитной службы.

В отделе уточнили, что в результате пожара огнем повреждены кабинеты на 2-3 этажах на общей площади 120 кв. м.

«На месте столкновений обнаружено 36 погибших. Причина смерти погибших устанавливается судмедэкспертами ГУ МВД Украины в Одесской области. Количество пострадавших уточняется. По факту происшествия правоохранительными органами проводятся следственные действия», - заявили в отделе.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе проукраинские активисты ликвидировали на Куликовом поле лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Антимайдановцы скрылись в здании, находящемся на Куликовом поле и отстреливались, а также бросали камни. Активисты выбили входную дверь и ворвались в здание, начался пожар.