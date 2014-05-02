Боевики обстреляли вертолет с медиками, прибывший для помощи в Славянск
09:46, 02 мая 2014Политика
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Боевики обстреляли вертолет ГСЧС, который прибыл на место с бригадой медиков для предоставления помощи и эвакуации.
Боевики обстреляли вертолет с медиками / Илья Варламов, Facebook
Ранен один из медиков.
Об этом сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при Службе безопасности Украины.
Службой безопасности Украины установлено, что по указанию лидера вооруженных сепаратистов принимаются меры по сбору гражданского населения для использования в качестве «живого щита» как в пределах города, так и на блокпостах.
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Также в АТЦ сообщили, что силами антитеррористической операции взято под контроль девять блокпостов на окраинах Славянска, ранен боец Внутренних войск. В настоящее время Славянск заблокирован силовиками.
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