Боевики обстреляли вертолет с медиками, прибывший для помощи в Славянск

Ранен один из медиков.

Об этом сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при Службе безопасности Украины.

Службой безопасности Украины установлено, что по указанию лидера вооруженных сепаратистов принимаются меры по сбору гражданского населения для использования в качестве «живого щита» как в пределах города, так и на блокпостах.

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Также в АТЦ сообщили, что силами антитеррористической операции взято под контроль девять блокпостов на окраинах Славянска, ранен боец Внутренних войск. В настоящее время Славянск заблокирован силовиками.