Боевики обстреляли вертолет с медиками, прибывший для помощи в Славянск

09:46, 02 мая 2014
Политика
0 0

Боевики обстреляли вертолет ГСЧС, который прибыл на место с бригадой медиков для предоставления помощи и эвакуации. 

Войска, БТР, вертолет / Илья Варламов, Facebook

Ранен один из медиков.

Об этом сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при Службе безопасности Украины.

Службой безопасности Украины установлено, что по указанию лидера вооруженных сепаратистов принимаются меры по сбору гражданского населения для использования в качестве «живого щита» как в пределах города, так и на блокпостах.

Читайте такжеВертолет под Славянском сбили высококвалифицированные иностранные специалисты - СБУ

Также в АТЦ сообщили, что силами антитеррористической операции взято под контроль девять блокпостов на окраинах Славянска, ранен боец Внутренних войск. В настоящее время Славянск заблокирован силовиками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter