Антитеррористическая операция возобновлена - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении, которое транслировал телеканал «Рада».

Турчинов подчеркнул, что террористы, которые взяли в заложники весь Донецкий регион, уже давно перешли грань человечности, а вооруженные преступники захватывают административные здания и берут в заложники украинских граждан и зарубежных журналистов, пытают и убивают патриотов Украины.

“Учитывая реальную опасность и необходимость защитить людей, мы восстановили антитеррористическую операцию, которая системно и последовательно реализуется с целью полной локализации террористической угрозы защиты мирных граждан нашей страны”, - подчеркнул Турчинов.

Читайте такжеОперацию в Славянске проводит МВД, а не армия, российские военные покидают город - ТимчукВ то же время, подчеркнул он, Российская Федерация “координирует и открыто поддерживает убийц-террористов, действующих с оружием в руках на востоке нашей страны».

“Не имея никаких оснований, руководство России позволяет себе наглым образом вмешиваться во внутренние дела Украины. Россия на государственном уровне поддерживает терроризм в нашей стране именно в то время, когда российские граждане постоянно страдают от террористических атак на своей территории”, - сказал председатель ВР.