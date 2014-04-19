Яценюк поручил привлекать к ответственности за распространение антисемитизма и ксенофобии

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правоохранителям привлечь к ответственности лиц, причастных к распространению антисемитских листовок и нагнетанию ксенофобской риторики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, комментируя появление в Донецке антисемитских листовок и нагнетание ксенофобской риторики на сепаратистских митингах, Яценюк заявил, что правительство не допустит разжигания межнациональной розни и будет принимать все предусмотренные законом меры для недопущения импорта в Украину антисемитизма и ксенофобии.

По его словам, поступает также информация и о том, что промосковские террористы в Славянске совершают погромы ромов.

«Мы не допустим распространения в Украине черносотенства, горделивого и пренебрежительного отношения к тем, кто исповедует другие религии или имеет другой цвет кожи, - сказал глава правительства. - Идеология и практика погромов, которая экспортируется из одного из соседних государств, в Украине не пройдет».

Яценюк напомнил, что украинцы как политическая нация многое сделали для утверждения в стране межнационального и межконфессионального согласия и не позволят внешним силам и пятой колонне его уничтожить.

Премьер поручил правоохранителям найти авторов и распространителей материалов, унижающих национальное и человеческое достоинство граждан, и привлечь к ответственности как их, так и лиц, причастных к погромам ромов.

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