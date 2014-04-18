Журналисты в зонах конфликта в Украине подвергаются насилию и запугиванию - ОБСЕ

Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, которая в течение 14-16 апреля посетила Харьков, Киев, Одессу, Донецк, Николаев и Крым, чтобы встретиться с журналистами этих регионов.

«Журналисты являются жертвами как физических нападений, так и постоянного психологического давления. В зонах конфликта журналисты сталкиваются с насилием, их оборудование захватывают и портят, они ежедневно слышат угрозы расправой», - констатировала Миятович, сообщили УНИАН в пресс-службе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

По ее словам, в Крыму журналисты имеют дополнительные проблемы, связанные с перерегистрацией СМИ, вероятным изгнанием из региона, если они будут считаться нелояльными и учитывая отказ изменить гражданство, также происходит “открытое навешивание ярлыков, звучат угрозы и отказы в предоставлении доступа к публичной информации”.

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Кроме того, как отметила Миятович, журналисты сообщают, что они чувствуют недостаточную защиту со стороны правоохранительных органов, или не видят такой защиты вообще.

Представитель ОБСЕ отметила, что ситуация в сфере медийных свобод достигла крайне опасного положения в Украине, и предупредила государства-участники ОБСЕ, что если эта тенденция не будет преодолена, проблемы в этой сфере негативно повлияют и на ситуацию с безопасностью.

«Свобода слова является отражением общей ситуации в сфере безопасности. С точки зрения моей сферы ответственности, ситуация крайне тревожная, есть риск ее дальнейшего ухудшения, если прямо сейчас не принять меры по ее исправлению. Насилию по отношению к журналистам следует положить конец немедленно, и по всей стране должно быть восстановлено верховенство права», – подчеркнула Миятович.

Она отметила, что преступления против сотрудников СМИ не должны оставаться безнаказанными. В свою очередь журналистов Миятович призвала проявлять солидарность, говорить правду и заботиться о своей безопасности.