На границе Харьковской и Донецкой областей появились "антисепаратистские блокпосты" - "Свобода"

В Барвенково, что на границе Харьковской и Донецкой областей, милиция вместе с добровольцами выставила антисепаратистские блокпосты.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Свобода».

По сведениям ВО «Свобода», в самом Барвенково формируются отряды самообороны, главной целью которых является противодействие деятельности сепаратистов на территории города и района.

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«Нужно отметить, что добровольцы самообороны вооруженные только зарегистрированным оружием. Мы понимаем всю сложность ситуации в стране, в частности в Донецкой и Луганской областях. Барвенковский район граничит с Донецкой областью. Сейчас именно там эпицентр развертывания путинских агрессивных сценариев. Поэтому мы должны быть особенно бдительными. В нынешней ситуации каждый украинец обязан делать все возможное, чтобы сохранить нашу украинскую землю в покое и согласии, независимо от того делается это на уровне Совбеза ООН, или в маленьком восточно-украинском городке», - подчеркнул председатель Барвенковской «Свободы» Василий Пащенко.