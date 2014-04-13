Топаз рассказал, почему сепаратисты начали говорить на украинском

Сбежавший из-под домашнего ареста сепаратист рассказал российским зрителям о сепаратистском подполье и вооруженных наемниках, которые стреляют на поражение в людей со щитами.

По его словам, в Харькове сепаратистам не удалось захватить ОГА, потому им не хватало огнестрельного оружия, чтобы защищаться от вооруженных "наемников", стреляющих на поражение даже в людей со щитами или дубинками.

Читайте такжеПрокуроры не понимают, почему Топаза с четырьмя судимостями отпустили домойТакже он рассказал, что борьба сепаратистов продолжается. В частности, они начали "говорить на украинском языке, чтобы нельзя было отличить".

"Мы ведем партизанскую борьбу", - подытожил герой интернет-мема.