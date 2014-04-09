Тарута назвал условия мирного разрешения конфликта с сепаратистами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня иностранным журналистам.

По словам губернатора, митингующим нужно сдать оружие, покинуть здания для проведения легитимного заседания сессии Донецкого областного совета без давления на депутатов и согласовать волнующие их проблемы с руководством области.

«Пункт первый - они освобождают здание и сдают оружие, и переходят в другую часть здания. Пункт второй - их волнует амнистия. Мы договорились. Пункт третий - они должны обеспечить проведение сессии без каких-либо силовых сценариев. Пункт четвертый - они согласовывают те проблемы, которые их волнуют в том пакете, который мы будем завтра с ними обсуждать», - сказал Тарута.

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Он отметил, что завтра, 10 апреля, представители областной власти продолжат переговоры с митингующими, и выразил надежду, что выдвинутые условия будут поддержаны протестующими.

«Я сдерживаю силовой вариант и уверен, что мы решим эту проблему мирным путем, путем диалога», - подчеркнул Тарута.

Он также сообщил журналистам иностранных СМИ, что милиция в Донецке не переходила на сторону митингующих. «Никто никуда не перешел. Это все мифы», - заверил губернатор. По его словам, правоохранители ушли с площади перед зданием облгосадминистрации по согласованию с протестующими. «Мы договорились. Сначала там была милиция, было сто человек. Потом мы договорились, что для их комфорта, чтобы они не боялись, что милиция может на них неожиданно напасть, они попросили, чтобы милиция ушла, и мы пошли им навстречу», - сказал Тарута.

При этом губернатор добавил: «А сейчас они (митингующие) попросили, чтобы милиция вернулась, и мы, как раз, обсуждаем формат: чтобы милиция снова находилась рядом с ними и защищала от возможных провокаций».

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

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6 апреля по факту захвата ОГА донецкая милиция начала расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля пророссийские митингующие, которые захватили здание облгосадминистрации, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

Прокуратура Донецкой области сообщает, что все это время не прекращаются переговоры с митингующими о добровольном освобождении здания ОГА.