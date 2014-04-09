Антитеррористическая операция продолжается, все решится в ближайшие 48 часов - Аваков

Режим антитеррористической операции в Харьковской, Донецкой и Луганской областях еще не снят, однако разрешение ситуации возможно в ближайшие 48 часов, и оно предполагает как политические шаги, так и силовой ответ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду накануне заседания правительства заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"По всем трем областям режим антитеррористической операции не снят. И будут применены все необходимые меры. Но есть два варианта (развития событий — УНИАН): политический — переговоры и силовой”, - сказал Аваков.

При этом, по его словам, разрешение ситуации возможно в ближайшие 48 часов.

При этом Аваков напомнил, что в ночь на среду, 9 апреля, из здания Луганского СБУ были освобождены 51 человек. «Хотя строго сказать, что на 51 чел. стало меньше – тоже не вся правда, потому что несколько человек зашли», - сказал Аваков и добавил, что освобожденные заложники - это не работники СБУ. «Люди, которые вышли из Луганского СБУ, – это не работники СБУ. Я расскажу как в Харькове было: стоит группа активных товарищей, а рядом - зеваки, журналисты, которым дома не сидится и они пришли посмотреть. Потом они решили пойти домой, но у них уже не получилось. Тут похожая ситуация», - отметил министр.

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Вместе с тем, он еще раз подчеркнул, что решение вопроса лежит сегодня в политической плоскости и в силовой. «Оба варианта достойны. Видимо, будет вариант воспринят другой – который находится, как обычно, посередине. Для тех, кто воспринимает диалог, - будет политическое решение, для маргиналов, для которых важен конфликт, - они получат силовой ответ», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 8 на 9 апреля сепаратисты в Луганской области захватили здание областного СБУ и угрожали применением силы в случае штурма здания. Кроме того, ряд СМИ сообщили о том, что сепаратисты могут организовать «коридор» через государственную границу Украины для прохождения колонн военной техники из России.