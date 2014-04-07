Прокурор Донецкой области обещает наказать всех сепаратистов

Участники и организаторы массовых беспорядков в Донецкой области будут отвечать за свои правонарушения согласно действующему законодательству.

Об этом сказано в заявлении прокурора Донецкой области Николая Франтовского.

"За два минувших дня в Донецкой области имели место многочисленные факты нарушения законодательства. Группами агрессивно настроенных сепаратистов были захвачены административные здания Донецкой облгосадминистрации и Управления Службы Безопасности. Это - уголовные преступления", - подчеркивает Франтовский.

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Как отмечает прокурор, сейчас фиксируется каждый факт нарушения закона, изучаются все противоправные действия сепаратистов. По его словам, для задержания нарушителей принимаются все необходимые меры.

"Органами милиции региона и Управлением Службы Безопасности в Донецкой области проводится исчерпывающий ряд следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования событий, имевших место в последние дни", - отмечается в заявлении.

Одновременно с тем, Франтовский утверждает, что правоохранительными органами предпринимается достаточно мер для нормализации ситуации в регионе.