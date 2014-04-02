Приказ расстреливать митингующих отдавал Янукович - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ, со ссылкой на слова и.о. генпрокурора Олега Махницкого.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время установлено, что по митингующим "работали" сотрудники спецотряда "Беркут", которые со дня создания этого спецподразделения (1992 г. - УНИАН), имели возможность и полномочия применять огнестрельное оружие, включая автоматическое и снайперские винтовки.

Как сообщили в ГПУ, расследованием установлено, что прицельный огонь из снайперской винтовки СКС (самозарядный карабин Симонова - УНИАН) велся из здания гостиницы "Украина".

Что касается наличия снайперов в других зданиях, в частности Октябрьском дворце, гостинице "Казацкая", Доме профсоюзов, данные проверяются.

Также в Генпрокуратуре отметили, что среди нескольких сотрудников "Беркута" задержали командира отдельного отряда, подчиненные которого выполняли задачи по применению на поражение огнестрельного оружия.

В то же время в ведомстве отметили, что сейчас проверяется информация о возможном привлечении и причастности к расстрелу на Майдане бойцов других украинских спецподразделений силовых структур, в частности бойцов "Альфы", которые входят в состав СБУ.

В пресс-службе отметили, что работникам ГПУ пришлось восстанавливать всю картину и обстоятельства связанные с расстрелом людей в центре Киева, поскольку все документы и другая материально-доказательная база были уничтожены предыдущим руководством Генпрокуратуры. Следствие продолжается.