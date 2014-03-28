Аваков о розыске Януковича: Россия нарушает соглашения и не сотрудничает с Украиной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что Россия нарушает соглашение о межгосударственном розыске на территории СНГ и не сотрудничает с украинской стороной в вопросе розыска экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал перед заседанием Кабмина.

"Мы оформили все процедуры и обратились письменно к МВД РФ с тем, чтобы Янукович был объявлен в межгосударственный розыск на территории СНГ. Несмотря на все наши запросы и прошедшие сроки, что касается не только Януковича, но и других фигур, в последний раз в МВД России нам ответили, что документы находятся на подписи у руководства, и никак вопрос пока не решается. Таким образом, Россия нарушает все установленные процедуры в отношении розыска преступников, которые разыскиваются по соглашению в рамках межгосударственного розыска", - подчеркнул министр.

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Также Аваков также отметил, что Янукович не имеет права давать советы украинскому народу.

"Он должен приехать сюда, быть моим клиентом и давать советы в тюремной камере", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

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Янукович заявил, что считает себя законным президентом страны. Также он два раза в марте выступал в России перед представителями СМИ.

Генеральная прокуратура Украины расследует 4 уголовных производства в отношении Януковича и ожидает ответа Интерпола для объявления его в международный розыск.

Уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста, за завладение совместно с другими лицами государственным имуществом, легализацию средств, захват государственной власти путем внесения изменений в Конституцию через Конституционный Суд и призывы к захвату государственной власти, объявленные Януковичем на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 февраля.