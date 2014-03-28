"Правый сектор" обещает сегодня "мирную акцию" под Верховной Радой

Акция возле Верховной Рады Украины, главное требование которой - отставка министра внутренних дел Арсена Авакова продолжится сегодня утром. Об этом сообщил один из лидеров «Правого сектора» Андрей Бондаренко, сообщает Радио Свобода.

«Это будет мирная акция, которая продемонстрирует нашу позицию против конкретного человека. Эта акция не против нашей страны, не против парламента. Это акция против человека, который сегодня не может осуществлять свои должностные полномочия, поскольку не контролирует своих подчиненных», - сказал Бондаренко.

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Накануне вечером около тысячи человек требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова под стенами парламента. Активисты называли Авакова виновным в том, что во время задержания сотрудниками спецподразделения «Сокол» был убит один из лидеров «Правого сектора» Александр Музычко. Некоторые из присутствующих требовал штурма здания, однако после разговоров с депутатами - митингующие разошлись до утра пятницы.

Пресс-служба «Правого сектора» на сайте организации сообщила, что пикетирование Верховной Рады было предупредительной акцией. Правый сектор выступает против захвата здания Верховной Рады.

Возобновление акции протеста обещают в 9 утра.