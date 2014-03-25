За десять дней украинцы собрали для армии более 40 миллионов гривень

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

«По состоянию на 10.40 25 марта, на счета Министерства обороны Украины в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” поступило уже больше 40 миллионов гривен от юридических и физических лиц в качестве помощи Вооруженным Силам Украины», - отмечается в сообщении.

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Из этой суммы 38 млн 313 тыс. грн – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины. В частности, с помощью звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку украинской армии перечислено 8 млн 591 тыс. грн (все – на материально-техническое обеспечение ВСУ).

Кроме того, на счета Минобороны поступило 9 тыс. долларов США и 7,4 тыс. евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы), остаток иностранной валюты на счетах Министерства обороны Украины в гривневом эквиваленте составил 98,5 тыс. грн.

Акция «Поддержи Украинскую армию» стартовала 15 марта.