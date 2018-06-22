Янукович – план «Б» для раскола Украины

Еще три недели назад, после позорного бегства Виктора Федоровича, самыми цензурными словами, которым его земляки отзывались о бывшем президенте, были трус и предатель. Когда некоторые из жителей Донбасса побывали в Межигорье, а большинство населения Юго-Востока увидели резиденцию Януковича по телевизору, презрение к нему стало массовым. Когда же, по просьбе экс-президента Украины, Россия ввела войска в Крым, аннексировав украинскую автономию и, постепенно, вытесняя всех инакомыслящих с полуострова, на Юго-Востоке поняли: они – следующие.

Это понимание, в частности, привело к тому, что в регионе резко снизилось количество пророссийских настроений. СБУ, МВД и ГПУ провели несколько «бесед» с самыми рьяными сторонниками «русского мира», кое-кто был арестован, а на границе с Россией украинские пограничники начали массово разворачивать «туристов» - потенциальных участников пророссийских митингов и явных провокаторов – домой, в РФ. После этого местные власти на Юге и Востоке Украины прекратили призывать к сепаратизму, а жители перестали массово выходить на митинги с российскими триколорами.

Тем удивительнее было в минувшие выходные наблюдать ряд гражданских акций, на которых граждане требовали проведения референдумов по примеру Крыма. В Донецке жители пошли еще дальше и главным призывом их субботнего митинга стало возвращение в Украину… Виктора Януковича.

«Янукович, выходи!»

В минувшую субботу до 3 тысяч митингующих собрались на площади им. Ленина в Донецке, где на сцене были растянуты транспаранты с надписями: «Янукович – наш законный президент», «Янукович, защити свой народ». Люди пришли с флагами России, георгиевскими флагами, красными знаменами и флагами Военно-морского флота СССР. Многие держали в руках плакаты «Янукович! Выходи! Наш президент!», «Янукович, иди домой!» и другие.

Митингующие ратовали за то, чтобы сбежавший президент вернулся в Украину, покаялся и возглавил страну. Участники акции требовали отстранения от власти нынешнего состава Кабмина и Верховной Рады. На митинге также звучали и призывы к проведению референдума в регионе по примеру Крыма.

Как известно, о референдуме недостаточно заявить на улице, необходимо, чтобы соответствующее решение приняла власть. В этой связи, после митинга, участники акции отправились к зданию Донецкой областной госадминистрации, где намеревались выразить недоверие действующему губернатору Донецкой области Сергею Таруте. Но, немного побушевав в окружении правоохранителей возле здания ОГА, митингующие разошлись.

Акция в Донецке получилась провальной, в том числе, потому, что пророссийских лидеров в регионе нет. Павел Губарев, провозглашенный ранее «народным губернатором» Донбасса был арестован и дает показания правоохранительным органам. Под стражей, на днях, оказался и его «коллега» по «народному ополчению Донбасса» Михаил Чумаченко. Оба подозреваются в подготовке к совершению преступлений, предусмотренных статьей 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти) и статьей 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, около тысячи жителей Луганска в субботу вышли на митинг в защиту руководителей пророссийской организации «Луганская гвардия» Александра Харитонова и Арсена Клинчаева, которые ранее были задержаны, как и их «коллеги» их Донецка, выступающие за федерализацию Украины. Кроме того, митингующие требовали признания русского языка вторым государственным, федерализации страны и возвращения в страну Виктора Януковича. В руках собравшихся были плакаты с надписями «Янукович – наш президент», «Свободу Губареву, Харитонову, Клинчаеву», «Мы не титушки, мы – народ», «Ненавижу Ангелу Меркель, Кэтрин Эштон, а Путина и Россию – люблю» и тому подобные.

Во время митинга также было объявлено, что первые результаты так называемого «Народного референдума Луганщины» по вопросу федерализации Украины, будут объявлены уже в понедельник, 24 марта.

Отделиться от Украины хотят «12 тысяч харьковчан»

В Харькове с требованием провести референдум по вопросу федерализации в субботу собралось в десять рез меньше людей, нежели в Донецке. Около 300 человек собрались в субботу у памятника Ленину на площади Свободы с флагами Украины, СССР, георгиевскими знаменами, флагами с символикой нескольких общественных организаций, а также транспарантами: «Харьков за Таможенный Союз», «Харьков требует референдума». Участники акции скандировали: «Харьков, вставай», «Референдум», «Против нацистов, против олигархов» и другие. Во время митинга продолжилось голосование и сбор бюллетеней референдума-вече «за экономическую федерализацию», который, несмотря на судебный запрет, начался в прошлое воскресенье, 16 марта.

По словам соорганизатора митинга, координатора движения «Борьба» Сергея Киричука, митингующие требуют от власти широкой экономической автономии для юго-востока Украины, права на культурную автономию, выборности губернатора, демилитаризации Харьковской области, возвращения работников милиции из других регионов, проходящих службу в Харькове, в места своей постоянной дислокации.

Киричук отметил, что участники мероприятия обратились к губернатору Харьковщины Игорю Балуте и мэру Харькова Геннадию Кернесу с требованием «разоружить имеющиеся в Харькове радикальные группировки».

На следующий день, в воскресенье, «федералисты» собрали митинг уже в 2,5 тысячи человек. Участники акции пришли на площадь Свободы транспаранты с надписями: «Янукович, на работу», «Янукович, наведи порядок в Украине», «Харьков требует референдум», «Родину не продаю», «Янукович – легитимный президент».

К своим традиционным требованиям (статус государственного русскому языку, проведение референдума по федерализации страны), митингующие добавили еще требование отмены выборов президента Украины, назначенных на 25 мая, а также признания незаконным подписание политической части Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, они заявили, что не признают власти в Киеве, а также требуют привлечения к ответственности главы Харьковской облгосадминистрации Игоря Балуты за «выполнение преступных приказов нелегитимной власти».

Также соорганизаторы митинга в Харькове подсчитали, что 16 марта на вече-референдуме, за федерализацию высказались 12 тысяч участников опроса. В то же время, против разделения Украины по данным сепаратистов, высказались всего лишь 20 людей, их бюллетени, в подавляющем большинстве, были испорчены антироссийскими надписями.

На Юге Украины сепаратистов все меньше

Около 300 человек, в основном, сторонники местных коммунистов, собрались в поддержку референдума в Херсоне. Ранее коммунисты анонсировали свою акцию как «народный референдум» и пригласили «всех желающих высказаться в поддержку федерализации Украины».

В то же время активисты местного Евромайдана и простые горожане решили «заглушить» коммунистический митинг и собрали свою акцию – митинг в поддержку целостности и неделимости государства Украины. В итоге, по данным милиции, на митинг приверженцев Майдана собралось около 3 тысяч херсонцев, в десять раз больше, чем сторонников КПУ.

Чтобы избежать такого развития событий, как на пророссийских митингах в Харькове и Донецке 15-16 марта, в Херсоне оба митинга разделяли милиционеры. Правоохранители практически окружили коммунистов, потому что евромайдановцы заняли почти всю площадь Свободы, а также площадку через дорогу, перед бывшим кинотеатром «Украина». Таким образом, херсонские «федералисты» оказались зажаты Евромайданом сразу с двух сторон. Конечно, мелкие конфликты местных агрессоров и провокаторов все же имели место, но к счастью, силами правоохранителей и Самооброны их удавалось пресекать на месте.

Пророссийский митинг в Одессе, на Куликовом поле, собрал около 1,5 тысяч человек. На площади был установлен большой плакат: «Мы – за референдум», а сами участники акции держали флаги Российской Федерации, красные знамена с серпом и молотом, флаги пророссийских общественных организаций и плакаты с надписями «Россия, помоги», «Референдум» и портреты Сталина.

Со сцены выступила постоянная участница пророссийских акций Нина Качановская, которая заявила, что «единственным легитимным президентом Украины остается Янукович». После ее обращения к площади: «Янукович, спаси! Путин, защити!», собравшиеся начали скандировать: «Ура!», «Путин!», «Россия!».

Еще один соорганизатор акции, брат подозреваемого в сепаратизме и недавно арестованного лидера организации «Молодежное единство» и координатора организации «Народная альтернатива» Антона Давидченко – Артем – сообщил, что, если местные власти «за неделю нас не услышат, мы пойдем маршем на Киев». По словам пророссийских активистов, сепаратистами являются столичные власти, которые и виноваты в ситуации в стране.