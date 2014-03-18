Ярош: "Правый сектор" выступает за внеблоковый статус Украины
23:43, 18 марта 2014Политика
3 0
Лидер "Правого сектора" заявил, что движение выступает за внеблоковый статус Украины.
"Правый сектор" выступает за внеблоковый статус Украины / Фото : Українська правда
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".
"Правый сектор" не выступал и не выступает за вступление Украины в Евросоюз. Мы считаем, что Украина должна быть субъектом, а не объектом геополитики. Мы выступаем за внеблоковый статус страны. Как и шахтеры Донбасса, мы против того, чтобы в Украине были базы НАТО, то есть, мы против членства Украины в НАТО. Мы будем говорить с людьми, которые и за Евросоюз, и с теми, кто за союз с Россией. Я подчеркиваю, мы предлагаем вариант внеблокового статуса Украины", - сказал Ярош.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter