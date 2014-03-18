В Крыму неизвестные похитили командира воинской части Службы внешней разведки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы внешней разведки Украины, по свидетельствам очевидцев, похищение было совершено около 17.00 у подъезда дома, где проживает Лосников. Он возвращался со службы домой, где его ждали жена и двое детей. На полковника напали на улице, когда он выходил из собственного автомобиля, затолкали в Мерседес-VITO черного цвета с номерным знаком 7776 и вывезли в неизвестном направлении.Читайте такжеПо украинским военным в Крыму стрелял русский спецназ

Полковник Лосников является командиром воинской части СВР Украины, которая дислоцируется вблизи Алушты и которая несколько дней назад была захвачена вооруженными лицами.