Турция пригрозила перекрыть Босфор для российских судов - СМИ

Об этом "Хвиле" сообщил турецкий дипломатический источник.

По его словам, время последней встречи почетного лидера крымских татар Мустафы Джемилева и премьер-министра Турции Рейджепа Эрдогана обсуждалась угрозы крымским татарам в связи с агрессивной политикой России, которая организовала и обеспечила проведение сепаратистского референдума 16 марта 2014 года.

В ходе этой встречи Джемилев привел факт убийства крымского татарина в начале марта неизвестными лицами.

После разговора с Мустафой Джемилевым Эрдоган вечером 16 марта позвонил Владимиру Путину и предупредил его, что в случае, если Россия вторгнется в Украину, а также, если самозванная власть или т. н. самооборона Крыма осуществит насилие в отношении крымских татар, то Турецкая Республика будет вынуждена перекрыть Черноморские проливы для российских судов.

Напомним, что 17 марта США заявили, что вводят санкции в отношении нескольких чиновников Российской Федерации в связи с крымским кризисом. Аналогичные санкции в отношении 21 одного чиновника и политика Украины и России ввел Европейский союз.