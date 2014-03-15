МИД: Россия стала олицетворением угрозы международному миру и безопасности в 21 веке

"Став единственной страной, выступившей против решения, направленного на деэскалацию ситуации в Украине, Россия поставила себя в изоляцию не только в Совете Безопасности ООН, но и мире в целом", - говорится в заявлении МИД относительно наложения Россией вето на проект резолюции СБ ООН в отношении Украины.

Беспрецедентно широкий для резолюций СБ ООН круг соавторов проекта (по состоянию на 18:00 - 41 соавтор, присоединение продолжается) из разных регионов мира, среди которых США и все страны - члены ЕС, а также только 1 голос против - стали победой здравого смысла над языком силы и подтвердили широкую поддержку Украины перед лицом вооруженной агрессии со стороны России», - отметили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Вызывает возмущение, что, являясь одним из постоянных членов СБ ООН, которому все государства -члены вверили первоочередную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, Россия фактически выразила неуважение к основополагающим принципам и целям Устава ООН. Ведь проект резолюции базировался на недопустимости угрозы или применения силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства, принципе мирного разрешения конфликтов (статья 2 Устава ООН), непризнании законным получения территории как результат угрозы или применения силы. Иными словами, Россия наложила вето на Устав ООН».Читайте такжеРоссия блокировала резолюцию СБ ООН против референдума в Крыму

До сих пор ни одним ответственным членом ООН, тем более постоянным членом СБ ООН, не подвергались сомнению также такие основополагающие для современной международной и европейской архитектуры безопасности документы, как Хельсинкский заключительный акт Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и Будапештский меморандум 1994 года. А преданность Совета Безопасности ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах международно - признанных границ была подтверждена Советом Безопасности ООН , в том числе самой Россией , в заявлении Председателя от 20 июля 1993 (S/26118).

Положение о нелегитимности так называемого референдума в Автономной Республике Крым, запланированного на 16 марта 2014 года, и то, что его результаты не могут стать основанием для каких-либо изменений в статусе Автономной Республики Крым, является также общепризнанным, поскольку такой шаг противоречит не только Конституции Украины, но и международному праву.Читайте такжеРоссия блокировала резолюцию СБ ООН против референдума в Крыму

"Все это подтверждает, что сегодняшнее российское руководство взяло на себя личную ответственность за подрыв основополагающих принципов международного права и превратило Россию в олицетворение угрозы международному миру и безопасности в 21 веке", - говорится в заявлении.