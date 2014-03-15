В Магадане более 5 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Украины

«Они (организаторы - УНИАН) заявили об участии в митинге 3 тысяч человек, однако реально пришло больше 5 тысяч. И это несмотря на крепкие морозы, стоящие сейчас на Колыме», - цитирует РИА «Новости» представителя правительства Колымы.

Организаторами митинга выступила общественная организация ”Боевое братство” и региональная украинская национально-культурная автономия ”Колыма-Славутич”.

По данным агентства, участники митинга держали в руках плакаты с надписями ”Фашизм не пройдет”, ”Магаданцы за мир и согласие в Украине”, ”Солидарны с Крымом”, ”Крым в обиду не дадим”.

«На Колыме живет очень много украинцев, поэтому все происходящее в Украине воспринимается близко к сердцу. В регионе сейчас готовы принять желающих переселиться. У нас действует программа ”Оказание содействия добровольному переселению в Магаданскую область соотечественников, проживающих за рубежом”, в рамках которой людям помогают с приобретением жилья и трудоустройством”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине после массовых противостояний между активистами Майдана и представителями силовых структур, в результате которых за три дня погибли около 100 человек, сотни были госпитализированы, тысячи получили ранения, президент Украины Виктор Янукович пошел на ряд уступок, в частности, согласился на досрочные президентские выборы. Однако 21 февраля он покинул Киев, не подписав законы, и Верховная Рада приняла постановление о самоустранении президента.

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27 февраля Верховная Рада назначила Арсения Яценюка премьер-министром Украины и утвердила состав Кабинета министров Украины.

1 марта Совет Федерации России, «исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ», принял предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.